الإمارات اليوم

رخصة قيادة المركبات إلكترونياً في الشارقة

التاريخ::
المصدر:
  • شرطة الشارقة لن تستقبل الطلبات اليدوية لإصدار رخصة قيادة جديدة. من المصدر

بدأت شرطة الشارقة، أمس، بتطبيق خدمة إصدار رخصة قيادة المركبات عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو تطبيقها على الهواتف الذكية للأشخاص الذين يجتازون اختبار الشارع النهائي. ويستطيع المستفيد، وفق خطوات سهلة وبسيطة، من إنجاز المعاملة بالصورة التي يرتضيه، دون الحاجة لمراجعة إدارة تراخيص الآليات والسائقين بالشارقة، من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، أو تطبيقها الذكي على الهواتف المتحركة، واتباع الإرشادات المتعلقة بإجراءات المعاملة. وقالت شرطة الشارقة، في بيان صحافي، إنها تعتذر عن عدم استقبال كل الطلبات المقدمة يدوياً لإصدار رخصة قيادة جديدة.

 

قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:47 06:07 12:20 15:45 18:22 19:52
أبو ظبي 04:51 06:11 12:24 15:49 18:26 19:56
الشارقة 04:47 06:07 12:20 15:45 18:22 19:52
عجمان 04:47 06:07 12:20 15:45 18:22 19:52
رأس الخيمة 04:43 06:03 12:16 15:41 18:18 19:48
الفجيرة 04:41 06:01 12:14 15:39 18:16 19:46
أم القيوين 04:47 06:07 12:20 15:45 18:22 19:52