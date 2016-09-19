رخصة قيادة المركبات إلكترونياً في الشارقة

بدأت شرطة الشارقة، أمس، بتطبيق خدمة إصدار رخصة قيادة المركبات عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو تطبيقها على الهواتف الذكية للأشخاص الذين يجتازون اختبار الشارع النهائي. ويستطيع المستفيد، وفق خطوات سهلة وبسيطة، من إنجاز المعاملة بالصورة التي يرتضيه، دون الحاجة لمراجعة إدارة تراخيص الآليات والسائقين بالشارقة، من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، أو تطبيقها الذكي على الهواتف المتحركة، واتباع الإرشادات المتعلقة بإجراءات المعاملة. وقالت شرطة الشارقة، في بيان صحافي، إنها تعتذر عن عدم استقبال كل الطلبات المقدمة يدوياً لإصدار رخصة قيادة جديدة.