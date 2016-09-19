«الإمارات للفضاء» تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، أمس، عن مشاركتها في النسخة الـ67 من «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية»، الذي تستضيفه مدينة «جوادالاخارا» المكسيكية، خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري، لتبادل الخبرات والتحديات في مجالات أبحاث الفضاء والتكنولوجيا والتعليم والتشريعات، مع الأطراف والجهات الفضائية العالمية المتخصصة.

ويعد المؤتمر، الذي ينظمه «الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية»، إحدى أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الفضاء العالمي، حيث يجذب سنوياً أكثر من 3000 مشارك. ويغطي المؤتمر القطاعات والموضوعات الفضائية كافة، ويقدم أحدث المعلومات والتطورات المتعلقة بقطاع الفضاء والمجالات الأكاديمية ذات الصلة، فضلاً عن كونه منصة للتواصل وإقامة الشراكات، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات المشاركة.

وتقام نسخة هذا العام، التي تستضيفها وكالة الفضاء المكسيكية تحت شعار «نحو جعل الفضاء متاحاً للجميع»، وسيحضرها مجموعة واسعة من واضعي سياسات الفضاء، وممثلون عن الهيئات والوكالات الفضائية العالمية والطلاب.

وسيبحث المؤتمر الإنجازات العلمية والتكنولوجية، والتوجهات الحديثة في مجالات علوم وأبحاث الفضاء، إلى جانب أحدث التطورات في مجال استكشاف الفضاء والتشريعات والتعليم. وأكد رئيس مجلس إدارة الوكالة، الدكتور خليفة محمد الرميثي، أهمية المشاركة في هذا النوع من الفعاليات، نظراً لما توفره من فرص، لفهم الدور الذي تلعبه الابتكارات المهمة والتكنولوجيات الجديدة، في التحفيز على تطوير قطاع الفضاء الدولي، واستكشاف الفضاء.

أبوظبي - الإمارات اليوم