السعودية تعلن بدء الاستعداد لموسم العمرة المقبل

أعلنت السعودية بدء الاستعداد لموسم العمرة المقبل 1438هـ والتخطيط لموسم الحج القادم.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن أن العمل لم يتوقف مع انتهاء موسم حج هذا العام الذي تكلل بالنجاح المتميز الذي حصد استحسان القادمين للحج من مختلف دول العالم وذلك بفضل الجهود المتكاملة من مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج.

وقال الدكتور محمد بنتن في تصريح صحفي عقب رعايته للحفل السنوي لرؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج وضيوف ندوة الحج الكبرى والفائزين بجائزة الوزارة للأعمال الإعلامية الليلة الماضية ان منهجية الوزارة تعتمد تعزيز الإيجابيات وتحويل السلبيات حال رصدها إلى فرص وإيجابيات وبحث وضع الخطط للعام القادم والتوجيه بالعمل الجاد لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق معدلات أداء قياسية وتوظيف القدرات والطاقات البشرية والمادية والتقنية.