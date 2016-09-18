"الموارد البشرية والتوطين": 99.72 % من المنشآت تلتزم بقرار " حظر العمل وقت الظهيرة "

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام 66 الفا و115 منشأة على مستوى الدولة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة ومخالفته من قبل 187 منشأة وذلك منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو 2016 وحتى منتصف سبتمبر الجاري.

وأشاد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين ماهر العوبد، بجهود أصحاب المنشآت وحرصهم على تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يسهم في رفع كفاءة أداء العمال وزيادة إنتاجيتهم وذلك في ظل توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتمتع بكافة معايير الصحة والسلامة المهنية.



وأوضح العوبد أن نسبة التزام المنشآت للقرار الذي يطبق للسنة الثانية عشر على التوالي بلغت 99.72 % وذلك وفقا للزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة ، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 66 ألفا و 302 زيارة ، و شملت الزيارات : 10040 زيارة في أبوظبي ، 7062 في العين ، 13569 في دبي ، 7197 في الشارقة ، 7522 في عجمان ، 4275 في أم القيوين ، 7847 في رأس الخيمة ، 8790 في الفجيرة .

وأكد العوبد أن الوزارة بذلت كافة الجهود من أجل توعية أصحاب المنشآت بالقرار وذلك من خلال تنظيم حملات توجيهية قبل تطبيق القرار بـ 15 يوما، و بلغ إجمالي عدد الزيارات التوجيهيه 32 ألفا و 974 زيارة ، حيث شملت الزيارات : 5443 زيارة في أبوظبي ، 3446 في العين ، 6124 في دبي ، 4470 الشارقة ، عجمان 4010 ، أم القيوين 2186 ، رأس الخيمة 3876 ، الفجيرة 3419.

وأشار العوبد أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية في الوزارة لتلقي تظلمات المنشآت المخالفة و للنظر في محاضر فرق التفتيش وذلك قبل تطبيق الاجراءات بحق المنشآت المخالفة والمتمثلة بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وألزم القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش بشأن حظر تأدية الاعمال وقت الظهيرة وفي الاماكن المكشوفة أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون.

وألزم قرار "فترة الظهيرة" أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لاحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.

وشملت الاعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة ، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه ، وخطوط المجاري ، والتيار الكهربائي ، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول .

كما استثنى القرار الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.