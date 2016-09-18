محمد بن راشد يصدر قانونا بإحلال " مؤسسة تاكسي دبي " محل "مؤسسة دبي للمواصلات"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 9 لسنة 2016 بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 1994 بشأن إنشاء "مؤسسة دبي للمواصلات".

ونص القانون على أن تحل "مؤسسة تاكسي دبي" المنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2007 والتابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي محل "مؤسسة دبي للمواصلات" المنشأة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1994.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 48 لسنة 2016 بشأن "مؤسسة تاكسي دبي" باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وحدد القرار رأس مال المؤسسة بمبلغ 100 مليون درهم قابلة للزيادة بقرار يصدره مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات.

وتهدف المؤسسة بحسب القرار إلى توفير منظومة نقل متكاملة للركاب بواسطة المركبات الخفيفة " التاكسي " والنقل المتخصص داخل الدولة وخارجها وتطبيق أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا في مجال النقل البري الآمن والمريح للركاب والبضائع.

كما تهدف المؤسسة إلى إشراك القطاع الخاص بتوفير خدمة نقل الركاب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وحدد القرار اختصاصات "مؤسسة تاكسي دبي" وتشمل .. تطوير قطاع نقل الركاب بواسطة المركبات الخفيفة والنقل المتخصص بما يتلاءم مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة لإمارة دبي وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظام النقل المشار إليه بما يحقق أهدافها وكذلك نقل الركاب والبضائع داخل الدولة وخارجها بواسطة المركبات العائدة لها ومن خارج الإمارة إلى داخلها بواسطة المركبات العائدة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية في الإمارات الأخرى.

وخول القرار المؤسسة بامتلاك واستغلال وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة لمزاولة المؤسسة لأنشطتها وتحقيق أهدافها والتصرف بها بجميع أوجه التصرف القانونية وكذلك إنشاء وامتلاك واستئجار الورش اللازمة لصيانة وتصليح المركبات العائدة لها وتأسيس أو المشاركة في تأسيس المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال أنشطة المؤسسة داخل الدولة وخارجها.

ويجوز للمؤسسة بحسب القرار إنشاء محطات الوقود اللازمة لتزويد المركبات العائدة لها بالمحروقات والحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها وتقديم كل أنواع الضمانات والكفالات اللازمة وفقا للتشريعات السارية إضافة إلى إبرام الاتفاقيات وعقود الامتياز مع الغير في المجالات المتعلقة بأنشطتها وعقد الاتفاقيات لإدارة وتشغيل أنظمة النقل لدى أي جهة داخل الدولة وخارجها وتوفير الاستشارات وتبادل الخبرات معها.

وحدد قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي الهيكل التنظيمي لـ "مؤسسة تاكسي دبي" ليتكون من .. مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات والجهاز التنفيذي للمؤسسة على أن يتولى المجلس الإشراف العام على أنشطة المؤسسة واتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافها.

أما الجهاز التنفيذي للمؤسسة فيتكون وفق ما أورده القرار من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين ويكون المدير التنفيذي للمؤسسة مسؤولا مباشرة أمام مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

ويتم تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة وتحديد واجباته الوظيفية بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.

كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ويعمل بكل من القانون والقرار من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.