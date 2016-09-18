10 مواقع جديدة شبيهة بـ «لاست إكزت» على طرق دبي الخارجية

تعتزم مجموعة «مراس» إقامة مشروعها، الذي يُعرف بـ«لاست إكزت» في 10 مواقع جديدة على الطرقات الخارجية لإمارة دبي، ضمن مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى، تتضمن افتتاح مشروعات مشابهة في مواقع متعدّدة، تتميّز كل منها بطابع جديد وتصميم مختلف، وذلك بعدما حققت نجاحاً لافتاً إثر افتتاح أول هذه المشروعات على الطريق العام بين أبوظبي ودبي.

وقال رئيس «مراس» عبدالله الحباي، إن «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر بتوفير خدمات راقية في هذه المشروعات، لتخدم المتنقلين على الطرق الخارجية وعائلاتهم، كما وجّه سموّه بأن يكون كل مشروع وجهة سياحية متفرّدة، بحيث لا يقتصر على مجموعة مطاعم، بل يتحوّل إلى وجهة تقصدها العائلات والأطفال».

وكشف الحباي لـ«الامارات اليوم»، أنه «بناءً على هذه التوجيهات أدخلت (مراس) عناصر تطويرية على المشروع، بحيث يتحوّل إلى وجهات سياحية على الطرق، فبالإضافة إلى خدمات المطاعم المتنوّعة التي تمكّن ركاب السيارات من الحصول على طلباتهم، من دون النزول من مركباتهم، أدخلت الشركة خدمات الطلب الإلكتروني عبر الإنترنت، من خلال تطبيق خاص، إذ يستطيع السائق أو العائلة طلب الطعام إلكترونياً قبل الوصول إلى الموقع، ومن ثم استلام طلبه، الذي سيكون جاهزاً عند وصوله، في مواقف مخصصة». وأضاف أن «المواقع الجديدة ستغطي معظم الطرق الخارجية لإمارة دبي»، متوقعاً أن «تكون هذه المواقع جاهزة خلال ستة أشهر على مراحل».

يذكر أن «مراس» افتتحت «لاست إكزت» يوليو الماضي، ويعدّ المشروع الأول من نوعه في العالم من حيث الفكرة، إذ إنه نقطة لتجمع عدد من عربات الطعام، التي تقدم مجموعة متنوّعة من الأطباق العالمية والشرق أوسطية والأميركية والإيطالية، وكذلك المقاهي الشعبية. وستضم الوجهات بين 20 و40 عربة طعام على حسب كل وجهة، تعمل على مدار 24 ساعة، وتعدّ قيمة مضافة للقطاع الخدمي والسياحي في دبي، من حيث كون الفكرة جديدة وتطبق لأول مرة في الإمارات.

وأقيم أول مشروع «لاست إكزت» في نقطة مهمة على شارع الشيخ زايد، بين دبي وأبوظبي، ويغطي مساحة 80 ألف متر مربع، باعتبارها الفرصة الأخيرة لقائدي السيارات لقضاء بعض الوقت في ضيافة هذه الوجهة، والاستمتاع بما تقدمه من مطاعم مختلفة، وفرص متنوّعة للراحة والترفيه.