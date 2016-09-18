«معاشات أبوظبي»:22 عاماً متوسط خدمة الذكور و17 للإناث

كشف صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن نصف عدد المتقاعدين، العام الماضي، تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، بإجمالي 2943 متقاعداً، بينما لم يتقاعد سوى خمسة مواطنين، تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بينهم ثلاثة ذكور.

وبلغت أعداد المتقاعدين الأحياء، خلال العام الماضي، 5828 متقاعداً، منهم 82% من الذكور، مقابل 18% من الإناث.

وتفصيلاً، أبلغ صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي «الإمارات اليوم»، بأنه قسّم المواطنين المتقاعدين إلى فئتين: الأولى متقاعد على قيد الحياة، وهو كل من انتهت مدة خدمته، وتقرر له معاش بحسب قانون المعاشات في أبوظبي، بينما الثانية تخص المتقاعد بسبب الوفاة أثناء الخدمة، وهو الذي يصرف لذويه معاشاً تقاعدياً يوزع على المستحقين، محدداً خمسة شروط للاستحقاق، هي: بلوغ سن التقاعد، وعدم اللياقة الصحية، وامرأة ولديها أبناء، واستكمال سنوات الخدمة.

وأوضح الصندوق، في الكتاب الإحصائي السنوي الذي أصدره أخيراً، أن المعاش التقاعدي يُحسب شهرياً بواقع 48% من المرتب، أو الأجر عن مدد الاشتراك في الصندوق التي تبلغ 15 سنة، ويزداد بواقع 3.2% عن كل سنة تزيد على ذلك، بحد أقصى 80% من المرتب أو الأجر، (المعاش التقاعدي = معدل الراتب الأساسي لآخر 36 شهراً + العلاوات الخاضعة للاستقطاع × 3.2% ×مدة الخدمة)، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي يبدأ من 10 آلاف و200 درهم.

وأضاف الصندوق: «شهدت أعداد المتقاعدين الأحياء، خلال عام 2015، زيادة بنسبة 4% مقارنة مع أعدادهم خلال عام 2014، إذ بلغت العام الماضي 5828، منهم 82% من الذكور، مقابل 18% من الإناث، فيما كانت في 2014، 5607 متقاعدين، منهم 83% من الذكور، مقابل 17% من الإناث»، مشيراً إلى وجود زيادة ضئيلة في عدد المتقاعدات بنسبة 1%.

وأكد أن متوسط سنوات الخدمة للمتقاعدين الذكور، العام الماضي، بلغ 22 عاماً، بمتوسط معاش 18 ألفاً و496 درهماً، مقابل 17 عاماً خدمة لنظرائهم من الإناث، بمتوسط معاش بلغ 13 ألفاً و147 درهماً.

وتابع الصندوق: «مثّل متقاعدو الجهات الحكومية النسبة الكبرى على الإطلاق، خلال العام الماضي، بنحو 86% من إجمالي عدد المتقاعدين، تلاهم المتقاعدون من القطاع شبه الحكومي، بنسبة 13%، وأخيراً لم تتجاوز نسبة المتقاعدين من القطاع الخاص 1% من إجمالي عدد المتقاعدين».

وأوضح أن 50% من عدد المتقاعدين، العام الماضي، تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، بإجمالي 2943 متقاعداً، بينهم 2858 من الذكور و85 من الإثاث، تلاهم 755 متقاعداً (13% من إجمالي عدد المتقاعدين)، تراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً، بينهم 695 من الذكور، و60 من الإناث، ولم يتقاعد سوى خمسة مواطنين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بينهم ثلاثة ذكور، مقابل اثنتين من الإناث.

وأكد أن مدينة أبوظبي احتلت أعلى نسبة متقاعدين، خلال العام الماضي، بنحو 55%، تلتها المنطقة الشرقية (33%)، ثم المنطقة الغربية (8%)، فيما جاءت المناطق الشمالية في المرتبة الأخيرة لأعداد المتقاعدين، بنسبة لم تتجاوز 4%.