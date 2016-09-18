مذكرة تفاهم لإنماء شراكات السلام

وقعت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي مذكرة تفاهم مع مؤسسة السلام العالمية، للإسهام في إنماء شراكات السلام، وجاء ذلك على هامش مشاركة الجائزة في مؤتمر القيادات في السلام العالمي، والذي عُقد في إيرلندا الشمالية، خلال الشهر الجاري.

وتأتي المذكرة ضمن مذكرات عدة، سوف يتم إبرامها خلال سنة 2016، مع منظمات ومؤسسات عالمية.

وقال رئيس مجلس الأمناء، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، إن إنماء شراكات السلام يعتبر هدفاً استراتيجياً، مستمداً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تؤمن بضرورة مد جسور التواصل بين حضارات ومنظمات السلام العالمية.

من جانبه، أكد الأمين العام للجائزة، العميد أحمد خلفان المنصوري، أن «مذكرة التفاهم مع مؤسسة السلام العالمية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، جاءت بناءً على زيارات عدة قامت بها الجائزة لمنظمات سلام عالمية»، مشيراً إلى أن لديها شبكة تواصل عالمية في جميع أنحاء العالم، ما سيؤدي إلى انتشار الجائزة بشكل واسع، وتحقيق هدف استراتيجي بتعزيز سمعتها عالمياً.

وأشار المنصوري إلى أن الجائزة ستشهد، خلال الربع الأخير من سنة 2016، إبرام مذكرات تفاهم عدة، ستعود بالمنفعة على الجائزة بشكل خاص، وعلى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بشكل عام.

