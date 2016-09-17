شرطة أبوظبي تشرف على تسهيل اجراءات الدخول لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار أبوظبي

استقبلت شرطة أبوظبي أول قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة عبر مطار ابوظبي الدولي، وكانت لجنة استقبال الحجاج في مقدمة المستقبلين الذين يمثلون وحدات متنوعة من شرطة أبوظبي وعدد من منتسبي القوة بلباس الشرطة قديماً في لفتة اعتزاز بتراث الشرطة والتأكيد على الجانب الانساني والدور المجتمعي الذي تؤديه شرطة أبوظبي الى جانب المهام والمسؤوليات الامنية والشرطية والخدمية.

وكان في مقدمة المستقبلين لجنة استقبال الحجاج في شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط الإدارة العامة لشئون الامن والمنافذ وضباط المطار حيث قدموا للحجاج باقات الورود وتقدموا لهم بالتهاني والتبريكات لأداء فريضة الحج بيسر وأمان وعودتهم سالمين آمنين.

ويذكر ان الإدارة العامة لشؤون الامن والمنافذ بشرطة ابوظبي وبالتعاون مع الجهات المختصة في مطار أبوظبي وفرت كافة التسهيلات وطواقم العمل الكفيلة بإنجاز إجراءات القدوم بيسر وسهولة، وتوفير كافة الامكانيات لضمان تسهيل تخليص الأمتعة بما يتناسب مع الوجه الحضاري والانساني لشرطة أبوظبي في تقديم خدماتها على اعلى مستويات الجودة والتميز، وأشار العقيد سيف الشامسي، رئيس لجنة استقبال الحجاج و العقيد رصاص سالم العامري أن مختلف الادارات الشرطية، كانت في إستقبال الحجاج القادمين. و ذكر العقيد سيف أن شرطة أبوظبي وبالتعاون مع كافة الجهات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين يقدمون وبشكل دائم أفضل وانسب البرامج والخطط لاستقبال حجاج بيت الله الحرام كل عام والسهر على راحتهم والعمل على انجاز الاجراءات بالسرعة المطلوبة.

وتقدم الحجاج القادمين عبر مطار ابوظبي الدولي بالشكر والتقدير لشرطة ابوظبي لما حظيت به الحجاج القادمين من حسن استقبال وضيافة لدى وصولهم المطار وتسهيل إجراءات تخليص الأمتعة وتوديعهم حتى مغادرة المطار.