بعثة الحج الرسمية: تقديم العلاج لنحو 1878 حاجاً وتركيب 200 من المحاليل الوريدية

أكد نائب رئيس البعثه الرسمية للشؤون الصحية، الدكتور عبد الكريم الزرعوني، سلامة جميع حجاج الدولة، متقدماً بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على تسخير الإمكانيات والأجهزة لخدمة حجاج الدولة، مشيراً إلى أنه تم تقديم العلاج لنحو 1878 حاجاً وتم تركيب 200 من المحاليل الوريدية.

وتفصيلا، وصل أعضاء البعثة الرسمية لحجاج الدولة إلى مطار أبوظبي، عصر اليوم، قادمين من المملكة العربية السعودية، بعد الاطمئنان على عودة كافة حجاج الدولة، أمس .

وخلال استقباله أعضاء البعثة الرسمية، رفع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة. رئيس مجلس الوزراء. حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، مؤكداً دعمهم ومتابعتهم الحثيثة للاطمئنان على سلامة حجاج الدولة، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لخدمة الحجاج والخروج بموسم حج متميز، وميسر لجميع حجاج الدولة.

وشدد الكعبي في تصريحات صحافية خلال استقباله أعضاء البعثة الرسمية للحج، على سلامة جميع حجاج الإمارات، لافتاً إلى أن البعثة الرسميه للحج أشرفت على سفر وعودة آخر حاج من حجاج الدولة الذين بلغ عددهم 4982 حاجاً

وثمّن الكعبي جهود البعثة الرسمية للحج بكل لجانها البالغ عددها 12 لجنة لتلبية متطلبات الحجاج وتقديم العون والمساندة لهم في جميع المناسك، مشيداً بجهود لجنتي الأمن والصحة اللتين وفرتا الرعاية الصحية والأمنية للحجاج.

كما أشاد الكعبي بجهود المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة في المملكة على حسن التنظيم والاستضافة.

من جانبه أكد نائب رئيس البعثه الرسمية للشؤون الصحية، الدكتور عبد الكريم الزرعوني، سلامة جميع حجاج الدولة، متقدماً بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على تسخير الإمكانيات والأجهزة لخدمة حجاج الدولة، مشيراً إلى أنه تم تقديم العلاج لنحو 1878 حاجاً وتم تركيب 200 من المحاليل الوريدية.

وقال الزرعوني :"قمنا كذلك بتقديم العلاج والمتابعة لنحو 220 حاجاً من الذين يعانون من مشاكل مرضية مزمنة، كما تعرضت حاجه لجلطة وتم التعامل معها وعادت سالمة، فيما تم تحويل 17 حالة إلى المستشفيات السعودية لإجراء أشعة وفحوصات للاطمئنان فقط وكانت النتائج إيجابية".