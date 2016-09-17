إنجاز 85 % من جسور جزيرة "بلو ووترز" والافتتاح ديسمبر المقبل

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، عن إنجاز 85 % من مشروع مداخل جزيرة " بلو ووترز" الواقعة قبالة شاطئ جميرا بيتش.



وتوقع الطاير الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع مجموعة مراس القابضة بتكلفة 475 مليون درهم - في شهر ديسمبر المقبل .

وأوضح أن المشروع يهدف إلى ربط الجسور المؤدية لجزيرة " بلو ووترز " مع تقاطع بحيرات جميرا التقاطع رقم " خمسة ونصف 5.5 " على طريق الشيخ زايد ويتكون مدخل الجزيرة من جسر رئيس بمسارين في كل اتجاه بطول 1400 متر وعرض 25 مترا بالإضافة لمسارين بعرض قرابة خمسة أمتار ونصف المتر تخصص لعربات النقل الآلي " نظام النقل الشخصي " المزمع تجهيزها لتسهيل حركة تنقل الزوار من والى محطة المترو " نخيل هاربر اند تاورز " على شارع الشيخ زايد القريبة من الجزيرة.

ولفت إلى أن المشروع يشمل كذلك تنفيذ توصيلات وجسر بسعة مسارين في الاتجاه من دبي إلى الجزيرة بالإضافة إلى توصيلات وجسر بسعة مسار واحد في الاتجاه من شارع الخيل إلى الجزيرة.

ونوه إلى أن الجسر يوفر حركة حرة للقادمين من جهة أبوظبي على شارع الشيخ زايد إلى جزيرة " بلو ووترز " والقادمين من شارع الخيل عبر شارع قرن السبخة إلى الجزيرة وكذلك توفير حركة حرة للمرور المتجه من الجزيرة إلى دبي وأبوظبي من خلال شارع الشيخ زايد.

وذكر أن المشروع يشمل أيضا انشاء توصيلات الطرق اللازمة بالإضافة إلى أعمال إنارة الشوارع والجسور واعمال خدمات البنية التحتية التي تتضمن تحويل الخدمات المتأثرة والخدمات الجديدة المطلوبة لخدمة الجزيرة من مياه وكهرباء وري وصرف صحي وخطوط الاتصالات وغيرها.

ويلبي الجسر الجديد احتياجات مشروع جزيرة " بلو ووترز " الواقعة قبالة شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس وتعد أحدى أهم الوجهات السياحية المميزة والأكثر جذبا في الدولة.

وتضم الجزيرة عين دبي " دبي اي " التي ستصبح العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم وعددا من المناطق التجارية والسكنية والسياحية والترفيهية وفندقا فخما من فئة خمس نجوم وخيارات سكنية متنوعة فيما يتوقع أن تستقطب الجزيرة أكثر من ثلاثة ملايين زائر سنويا.

يذكر أن المشروع سيتم تزويده بنظام النقل الشخصي لنقل الزوار من محطة المترو إلى المنطقة الترفيهية إلى جانب اقامة جسر للمشاة يربط الجزيرة الفاخرة بالواجهة البحرية لمشروع " جميرا بيتش ريزيدنس " وكذلك نظام

تلفريك لنقل الزوار من وإلى الساحة الترفيهية.