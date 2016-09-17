شرطة الشارقة تضبط 33 بائعاً متجولاً

نفذت شرطة الشارقة، صباح أمس، بالتعاون مع بلدية الشارقة، حملة مفاجئة لضبط الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، في منطقة الصجعة الصناعية، وما فيها من مخالفات تضر بأمن المجتمع وسلامته، وقد أسفرت عن ضبط 33 مخالفاً.

وقال مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد خليفة كلندر، إنه تم الإعداد المسبق للحملة، ووضع خطة أمنية محكمة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وفي تمام الساعة 6:30 من صباح أمس، توجهت إلى منطقة الصجعة الصناعية قوة من الشرطة، برئاسة مدير مركز الصجعة الشامل، المقدم عبدالرزاق أسد، وضمت رجال البحث الجنائي والأنجاد، ومفتشي بلدية الشارقة، وتمت مداهمة الأسواق العشوائية وضبط الباعة الجائلين، وما يحوزونه من معروضات متنوعة ومواد غذائية ملوثة، وملابس وحقائب مقلدة، وغيرها من البضائع التي كانوا يستعدون لعرضها عند المسجد الكبير في المنطقة، وبيعها على المصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة، لافتاً إلى أنه تم تفويت الفرصة على الباعة الجائلين، وعدم تمكينهم من بيع سلعهم، ومصادرتها من قبل الجهات المختصة في بلدية الشارقة، والقبض عليهم.

وأوضح أن الباعة الجائلين ظاهرة موسمية تنشط في المناسبات المختلفة، وتستمر إذا وجدت الإقبال والتعاطي من أفراد المجتمع، خصوصاً في مناطق تجمعات العمال، وبالقرب من سكناتهم، مشيراً إلى أن معظم هذه الفئات من المخالفين والمطلوبين أمنياً لجهات شرطية.

وأكد أن شرطة الشارقة مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل، وتستهدف الأماكن كافة التي تشهد تمركزاً للمخالفين، وأماكن تجمعهم، لافتاً إلا أن هذه الحملة تعتبر الثانية في أقل من أسبوعين.