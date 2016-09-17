حجز 301 شاحنة خطرة على الطريق خلال 6 أشهر

أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 22 ألفاً و15 عملية تفتيش على الشاحنات الثقيلة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأسفرت عن رصد 12 ألفاً و837 عطلاً، راوحت بين 286 عطلاً بسيطاً، و9765 بليغاً، و2786 جسيماً، وتم حجز 301 شاحنة تمثل خطراً على حركة السير ومستخدمي الطريق، حسب مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمؤسسة الترخيص في الهيئة، محمد نبهان، الذي أكد أن الهيئة لا تتوانى عن بذل المزيد من الجهود لضبط سلامة حركة السير للشاحنات الثقيلة في الشوارع الخارجية لإمارة دبي.

وقال نبهان إنه تم رصد المخالفات الأكثر تكراراً للشاحنات خلال الفترة ذاتها، إذ بلغ عدد مخالفات عدم صلاحية مصابيح الإضاءة 5031 مخالفة، في ما بلغت مخالفات عدم وضوح أرقام اللوحات 3146 مخالفة، أما مخالفات عدم صلاحية الإطارات أثناء السير فبلغت1301 مخالفة، ثم مخالفات عدم صلاحية الشاحنة السير بواقع 1286 مخالفة.

وذكر أن الشاحنات الثقيلة تمثل أهمية خاصة في إدارة التفتيش والرقابة، لما تؤديه من دور مهم في تسيير حركة الاقتصاد على الخطوط الداخلية والخارجية، وأن التهاون في متابعة صلاحيتها للسير على الطريق يسبب أخطاراً جسيمة على حركة التجارة الداخلية وكذلك الخارجية عبر البر، الأمر الذي نعمل على تجنبه بالإكثار من حملاتنا التفتيشية، وتطوير عمليات الرقابة على المركبات الثقيلة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.