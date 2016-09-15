محمد بن زايد يزور مكتبة ومجمع متاحف الفاتيكان

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هامش زيارته لدولة الفاتيكان بزيارة مكتبة ومجمع متاحف الفاتيكان اللذين يضمان مجموعة المخطوطات والقطع والمقتنيات التاريخية واللوحات والتحف الفنية الخاصة بالفاتيكان.

وتجول سموه والوفد المرافق في أجنحة متاحف الفاتيكان الذي ينقسم لعدة اقسام أهمها قسم معرض الفنون الذي يضم اللوحات الفنية التي أنتجت للكنيسة خلال مراحل تاريخية مختلفة.. والقسم الثاني هو متحف الفنون الحديثة الذي يشمل أعمال الحقب التالية لعهد النهضة.. أما القسم الثالث من المتحف فهو متحف النحت الذي يضم عددا من صالات العرض التي تحتوي على المنحوتات والقطع الأثرية التي يملكها الفاتيكان والتي تعود للحقب الإغريقية والرومانية كذلك إلى عصر النهضة إضافة الى قاعة خاصة للخرائط تظهر تطور رسوم الخرائط خلال تاريخ البشرية.

واطلع سموه و الوفد المرافق على الزخارف والنقوش الفنية التي رسمها عدد من كبار الرسامين والفنانين في عصر النهضة والمستوحاة من القصص التاريخية القديمة حيث زينت جدران واسقف المتاحف بمجموعة واسعة من الأعمال الفنية النادرة.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي وسفيرة الدولة غير المقيمة لدى الفاتيكان حصة العتيبة .