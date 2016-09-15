محمد بن زايد وأمين سر دولة الفاتيكان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وغبطة الكردينال بيتر بارولوني أمين سر الفاتيكان - رئيس الحكومة - في مقر بابوية الفاتيكان مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين الجانبين وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية لدولة الفاتيكان.

وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومن جانب دولة الفاتيكان وزير خارجية دولة الفاتيكان بول ريتشارد جالاجير .

كما شهد مراسم التوقيع وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون المبارك و وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي وسفيرة الدولة غير المقيمة لدى الفاتيكان حصة العتيبة .