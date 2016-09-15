هزاع بن زايد: محمد بن زايد وبابا الفاتيكان رمزان إنسانيان

اعتبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن "محبة الإنسان ونبذ الفرقة" القاسم المشترك بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

ووصف سموه ..سمو ولي عهد أبوظبي وقداسة بابا الفاتيكان بأنهما رمزان إنسانيان يشتركان في محبة الإنسان.

ونشر سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع بين سمو ولي عهد أبوظبي وقداسة البابا خلال لقائهما في الفاتيكان اليوم واصفا أجواء اللقاء بالتاريخية.

ودون سموه : " لحظة تاريخية تجمع بين محمد بن زايد وبابا الفاتيكان..

رمزان إنسانيان يشتركان في محبة الإنسان ونبذ أسباب الفرقة والخلاف".

وكان قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق بمقر البابوية في مدينة الفاتيكان حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. فيما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم القضايا الإنسانية ويعزز قيم السلام والتعايش بين مختلف شعوب ومناطق العالم.