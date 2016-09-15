الإمارات اليوم

محمد بن راشد يعزي بوفاة أحمد عبيد بالكديدا الفلاسي

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم احمد عبيد بالكديدا الفلاسي .

فقد قام سموه قبل ظهر اليوم - يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - بزيارة مجلس عزاء الفقيد في منطقة زعبيل الثانية في دبي حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته الى أنجال الفقيد واخوانه وذويه ..راجيا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء .. "إنا لله وانا اليه راجعون".

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