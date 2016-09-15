«كهرباء الشارقة» توصل الغاز إلى 28.5 ألف مشترك خلال 8 أشهر

قالت مديرة إدارة الغاز الطبيعي في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، المهندسة آمنة بن هدة، إن الهيئة وصلت الغاز الطبيعي إلى نحو 28 ألفاً و500 مشترك، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، لافتة إلى أن توصيل الغاز لا يتم إلا بعد دفع مقدم الطلب الرسوم المقررة بـ 300 درهم للشقة و200 درهم للفيلا.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن عدد المشتركين في خدمات الغاز زاد على 400 ألف مشترك، وتم تغطية أكثر من 85% من مدينة الشارقة بخدمات الغاز، إذ تم تغطية جميع مجمعات الفلل، و40% من البنايات السكنية، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مد خطوط الغاز إلى المناطق الصناعية 10 و11 و12. وأضافت بن هدة أنه جارٍ العمل على دخول خدمات الغاز الطبيعي إلى جميع مناطق الشارقة، عبر بناء العديد من محطات الغاز، موضحة أنه تم توصيل الغاز أخيراً إلى 110 منازل بمنطقة العطين في المدينة لمسافة 1800 متر، وذلك بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.