مقاصف

رفعت مقاصف في مدارس خاصة سعر الوجبات فيها بحدود 30% دفعة واحدة، بحسب أولياء أمور أكدوا أن الأمر بلغ مستويات تستدعي تدخل الجهات المعنية.

بنوك

قامت معظم مراكز الاتصال بخدمة المتعاملين في البنوك بالاستغناء عن الرقم المجاني، واستبداله برقم آخر مدفوع، وتمت إطالة فترة الانتظار، بحيث لا تقل عن سبع دقائق.

«سالك»

اقترح قارئ أن تسمح هيئة الطرق والمواصلات بنقل رقم سالك على الشريحة المثبتة على السيارات عند بيعها، عوضاً عن إزالة الملصق نفسه وشراء ملصق جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية من سائق إلى آخر، وأن يتم ذلك مقابل رسوم الملصق الجديد نفسه.

مشرفات

شكا أولياء أمور تلاميذ في مدارس خاصة بإمارة الشارقة عدم سماح مشرفات الحافلات لأطفالهم بتناول أي مأكولات أو مشروبات داخل الحافلة أثناء مدة نقلهم من المدرسة وإليها، التي تستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة.

إشارة

لاحظ سكان في أبوظبي أن الإشارة الضوئية عند تقاطع خليفة بن زايد الأول مع شارع الشيخ راشد بن سعيد، باتجاه الكورنيش، تحدث إرباكاً للسائقين، بسبب وجود إشارتين على عمود واحد، الأولى لمستخدمي شارع الشيخ راشد باتجاه الكورنيش، والثانية للدوار.

جسر

تتسبب المدة الزمنية القصيرة للقادمين من شارع الشيخ خليفة بن زايد في عجمان إلى أسفل جسر الراشدية وغلفا في الاتجاه إلى منطقة الراشدية في ازدحام كبير عند الإشارة، وطالب مستخدمو الطريق بتوحيد الفترة الزمنية بين الاتجاهات الأربعة.

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