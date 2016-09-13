الإمارات اليوم

بالصور..محمد بن زايد يزور المريض محمد الزرعوني

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المريض محمد الزرعوني في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على صحته، متمنيا له الصحة والشفاء العاجل. ومتبادلا معه التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

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