توقعات الطقس في الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا إلى حار نسبيا نهارا ومعتدل ليلا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق وقد يتشكل بعض الضباب او الضباب الخفيف خاصة غربا.

أما حركة الرياح :فستكون جنوبية شرقية - جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 22 كمفي الساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية بسرعة 20 إلى 30/35 كم في الساعة بعد الظهر والمساء.

أما عن البحر فسيكون متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى 4 و 5 أقدام في العمق.. ويبلغ أعلى مد عند الساعة 11:58 دقيقة وعند الساعة 22:22 مساء وأدنى جزر عند الساعة 15:49 مساء.