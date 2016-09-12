إقامة دبي وفريق هويتي بمطار دبي الدولي يطلعان على انسيابية العمل أول أيام عيد الأضحى المبارك

قام مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، يرافقه نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، وفريق "هويتي بمطار دبي الدولي الذي يضم ماجد الجوكر نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة، ورئيس الهوية الوطنية للتميز الحكومي الهوية، عبدالله بن خديه، وعدد من الضباط ومسؤولي اقامة دبي بجولة تفقدية في مختلف مباني مطارات دبي الدولي اطلعو خلالها على استعدادات كافة العاملين في صالات المغادرين والقادمين والتسهيلات المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وهنأ اللواء محمد المري الموظفين المناوبين ومأموري الجوازات المتواجدين على رأس عملهم بمناسبة عيد الأضحى مثنيا على جهودهم المبذولة في تقديم كافة التسهيلات لزوار الدولة وسعيهم عبر مطارات دبي الدولية"بوابة السلام" لإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات ، مؤكداً اهتمامه وتقديره لجهودهم ومباشرتهم العمل خلال أيام العيد، مشيراً إلى أن التواجد مع الموظفين خلال أول أيام العيد يسهم في تحفيزهم إيجابياً ، بإشعارهم بقرب القيادات منهم كفريق واحد ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع جميع العاملين بالدوائر العاملة بالمؤسسات المشغلة لمطار دبي الدولي والسعي لخدمة و راحة المسافرين في كل دقيقة لتحقيق السعادة لكل مغادر أو قادم الى أرض الامارات الطيبة.

وقد شملت الجولة التفقدية التي قام بها سعادة اللواء والفريق صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار 1و2و3 والادارات، والتقى خلالها بالضباط وضباط الصف والأفراد في أقسام جوازات مطار دبي، واطمأن على جاهزية موظفي الإدارة وتوفر كافة الإمكانيات لهم للقيام بواجبهم في استقبال زوار الدولة خلال أيام العيد، حيث تستقبل الإدارة القادمين للدولة والمسافرين ببطاقات المعايدة وتهنئتهم بمناسبة العيد.

وأشار المري إلى اعتماد الإدارة لجدول للمناوبات خلال إجازة العيد لإنجاز الخدمات لمراجعي الإدارة ومراكزها خلال أيام الإجازة خاصة أصحاب الحالات المستعجلة، الذين تقتضي ظروفهم إنجاز معاملاتهم خلال العطلة، موضحاً أن عمل مركز الخدمة في مطار دبي الدولي مبنى 3 على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية لتسهيل إجراءات المسافرين والمقيمين عبر المطار، وسط توقعات بقدوم أعداد كبيرة لقضاء إجازة العيد في الدولة.

وقد وجه اللواء محمد المري التهنئة الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات بمناسبة عيد الأضحـــى المبارك.