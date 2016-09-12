محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ راشد في زعبيل.

وأدى الصلاة الى جانب سموه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الى جانب عدد من الشيوخ وجمع من المصلين.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمصلون الى خطبة العيد التي أكد فيها إمام وخطيب الصلاة فضيلة الشيخ عمر الخطيب على ان العيد شرعه الله بعد يوم عرفة وجعله يوما للتراحم والتزاور وترسيخ قيم الإسلام العظيمة والذي أوصانا بها سبحانه وتعالى بتقوى الله مشيرا الى ان أفضل هبة من الله تعالى الى الانسان هي نعمة العقل فبالعقل أعز الله الانسان وجعله أفضل مخلوقاته وان الانسان يرتقي بعلمه وأخلاقه وأعماله النافعة لوطنه ومجتمعه ينفع ولايضر يبني ولا يهدم يصلح ولايفسد .

وأشاد الدكتور الخطيب بنهج قيادتنا الرشيدة في تشجيع ورعاية شباب الوطن المبدعين ودعمت الإبتكار في شتى الميادين من أجل تقدم ورفعة دولتنا العزيزة وإسعاد شعبنا وبناء حضارة عريقة وراقية تضع بلادنا في مصاف البلدان المتقدمة في العالم منوها في هذا السياق بنهج الاسلام في تبني ورعاية الأفكار الخلاقة والإبتكار والأعمال النافعة للمجتمع وللإنسانية جمعاء حتى سطعت حضارة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها .

وذكر إمام وخطيب الصلاة المسلمين بأهمية الأضاحي في هذا اليوم العظيم حيث بالأضاحي يتقرب المسلمون الى الله عز وجل اقتداء برسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحيا هذه السنة.

ودعا فضيلة إمام وخطيب الصلاة في ختام خطبته الله جل وعلا ان يحفظ دولتنا من الفتن ويديم عليها نعمة التكافل والاستقرار والأمان وان يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ويديم على سموه نعمة الصحة وموفور العافية وان يوفقه ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لما فيه خير الاسلام والمسلمين وخير الوطن والمواطن.

وتوجه بالإبتهال الى الخالق سبحانه وتعالى بأن يتغمد الشيخ زايد طيب الله ثراه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته وان يرحم الشيخ راشد والشيخ مكتوم ويسكنهما فسيح جناته وان يرحم شهداء الوطن الذين قضوا دفاعا عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق ضمن قوات التحالف العربي سائلا الله عز وجل ان ينصر قوات التحالف في اليمن لما فيه خير وإستقرار ورفعة الشعب اليمني الشقيق واستقرار المنطقة جمعاء.