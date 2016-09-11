محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك حيث قال سموه عبر تغريدة نشرها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "نبارك لشعب الامارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك .. أعاده الله علينا جميعا بالخير والرحمة والبركة".



وتابع سموه في تغريدة اخرى "عيد الحج هو عيد اجتماع المسلمين في مكان واحد .. على عبادة واحدة من مختلف بقاع العالم .. هو رمز لوحدة قلوب المسلمين ووحدة مصيرهم" .