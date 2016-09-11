حجاج الإمارات ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

بدأ حجاج الإمارات بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة التوجه إلى مزدلفة بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر وقضاء ركن الحج الأعظم.

وتوجه الحجاج إلى الله تعالى بالدعاء أن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يحفظ رجال قواتنا المسلحة البواسل المشاركين في رد الظلم ونصرة الشرعية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن الشقيق.

كان ضيوف الرحمن من الحجيج قد وقفوا على صعيد عرفات وسط أجواء إيمانية مفعمة بالذكر والخشوع داعين الله العلي القدير ومكبرين وملبين في عرفات الله .

ومر يوم عرفة على حجاج الدولة بيسر وسلام بفضل خطة التفويج المعتمدة بين قبل بعثة الحج الرسمية للدولة والجهات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ورفع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الكعبي أن حجاج الدولة بخير وأن تفويجهم من منى إلى عرفات ومنه إلى مزدلفة أكتمل بسلام ويسر تنفيذاً للخطة التي اعتمدتها البعثة الرسمية في هذا الشأن وبفضل تعاون فرق العمل.