شرطة الشارقة تدعو مرتادي الشواطئ إلى توخي الحذر خلال إجازة عيد الأضحى

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء السباحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وإلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية المتواجدة على امتداد الشواطئ، و عدم تجاوز المناطق والمساحات المحددة للسباحة.

وقال نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة الرائد إبراهيم مير السراح: " أحذر أولياء الأمور من ترك أبنائهم للذهاب إلى شواطئ البحر دون مراقبة، وعدم تجاوزهم المناطق والمساحات المحددة للسباحة كما هو الحال في شاطئ الممزر، الذي قامت بلدية الشارقة و بالتعاون مع شرطة الشارقة بوضع سياج من البالونات المائية على سطح البحر لتحديد الأماكن المسموح لهم السباحة فيها، والتي لا يسمح فيها بعبور الدراجات المائية لما تسببه من مخاطر لمرتادي البحر قد تودي بحياة السباحين، فضلاً عن إزعاج العائلات المتواجدة على الشاطئ".

ودعى مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة و الحذرعند ارتياد الشواطئ التي تشهد تزاحما خلال فترة عيد الأضحى المبارك .

وأكد الرائد أن شرطة الشارقة جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة على الشواطئ خلال فترة إجازة عيد الأضحى السعيد، وعلى استعداد تام للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها في أقل وقت ممكن.