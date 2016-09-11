شرطة دبي تكثف دورياتها خلال عيد الأضحى

أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق خميس مطر المزينة، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام .

ودعا الفريق المزينة أفراد الجمهور إلى عدم إفساد فرحة العيد ومشاركة الناس فرحتهم مشيراً إلى أن شرطة دبي ليست جهازاً أمنياً يسهر على راحة مستخدمي الطريق فحسب بل هي شريك له ومعنية بالمساهمة في إدخال السرور والسعادة إلى نفوس أبنائه عبر كافة الوسائل.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى كافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

ودعا الفريق المزينة مستخدمي الطريق الى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق مؤكدا على ضرورة إتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية وذلك كي لا تعكر بعض الأخطاء أو الحوادث الطارئة صفو هذه الفرحة متمنيا للجميع الابتهاج.

كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بعدم تقبل العيدية من أشخاص غير معروفين وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة.