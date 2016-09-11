" مرور أبوظبي " تكثف الرقابة على الطرق والأماكن السياحية والحدائق

كثفت مديرية المرور الدوريات في شرطة أبوظبي الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة وفي المصليات والمسالخ والحدائق والأماكن السياحية.

يأتي ذلك في إطار حملة "سلامتكم في العيد" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتوفير السلامة والطمأنينة لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

ودعا مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي العميد خميس اسحاق محمد قائدي المركبات إلى تعزيز الجهود المبذولة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بدون حوادث مرورية من خلال الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور وتجنب السرعة الزائدة على الطرق الخارجية والداخلية واستخدام حزام الأمان لما يوفره من حماية كبيرة في حال وقوع حادث مروري والانتباه لتحركات الأبناء داخل المركبة والتقيد بجلوسهم في الأماكن الخلفية للمركبة.

وحذر العميد خميس اسحاق أولياء الأمور من الحوادث التي يرتكبها الأبناء واستغلال فرحة العيد بالاستعراض بالمركبات بشكل مخالف وإصدار أصوات مزعجة من مركباتهم وسباقات الطريق.. حاثا جميع شرائح المجتمع على التعاون المشترك في القضاء عليها فورا ومعالجتها.

وأوضح أن هذا السلوك يتنافى مع الذوق العام وقيم المجتمع وعاداته لأن إزعاج قاطني الأحياء السكنية يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها قانون السير والمرور.

ونوه إلى أن الدوريات المرورية ومباحث المرور لايتوانون في مخالفة المتهورين الذين يقومون بهذا السلوك والذي عادة ما تنتج عنه حوادث يذهب ضحيتها كثير من الشباب.

وحذر مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي من مخاطر الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة رغم التحذيرات المتكررة عبر كل وسائل الإعلام والتوعية بالحوادث الجسيمة التي تقع بسبب انشغال السائقين بالرد على الهاتف أو الرسائل النصية.

من جانبه أوضح رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة المقدم عبد الله السويدي أن العديد من التحقيقات المرورية التي أجريت لمعرفة المتسببين في الحوادث المرورية بينت أن السبب الرئيسي لوقوع الحوادث هو انشغال السائقين بالهاتف وعدم مراقبة الطريق مما أدى لوقوع تلك الحوادث .

وأشار إلى أن هناك نحو 26 ألفا و692 سائقا تمت مخالفتهم خلال الثمانية شهور الماضية من العام الجاري لاستخدام الهاتف أثناء القيادة.. مؤكدا استمرار الضبط المرورى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بما يعزز من الجهود المبذولة للحد من استخدامه أثناء القيادة.

وحث السويدى السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة .. موضحا أن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة غرامتها المالية 200 درهم و أربع نقاط سوداء على رخصة قيادة السائق.