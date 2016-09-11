محمد بن زايد يطمئن على حجاج الدولة

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على أوضاع حجاج الدولة وهم يؤدون اليوم الركن الاعظم في مناسك الحج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية الدكتور محمد مطر الكعبي.

وقال الدكتور الكعبي إنه اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان خلال الاتصال على كافة الإجراءات والجهود التي تنفذها البعثة لحجاج الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة من اجل سلامتهم والتيسير لهم ..مشيرا الى ان سموه وجه البعثة بتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات التي تعينهم على اداء المناسك بكل طمأنينة وأمان ومتابعة اوضاعهم أولا بأول وأبلغه نقل تحياته وسلامه الى الحجاج وتمنيات سموه لهم بالتوفيق في أداء باقي المناسك ودعا الله عز وجل ان يحفظ سلامتهم ويتقبل حجهم.

وثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لشؤون الحجاج وحرصه على سلامتهم واطمئنانه على فعالية الإجراءات المتخذة من قبل البعثة لضمان أداء المناسك بكل يسر وأمان.