تطبيق «سلامة زادنا» للمرة الأولى على حجاج الدولة

طبق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نظام «سلامة زادنا» لإدارة سلامة الغذاء للمرة الأولى ببعثة الحج الرسمية العام الجاري بالأراضي المقدسة، بهدف الارتقاء بمستوى العمليات الغذائية، وضمان أقصى درجات السلامة الغذائية لحجاج الدولة.

ويركز المشروع على تحسين الممارسات المتبعة من القائمين على إعداد الطعام، بداية من الطبخ وتخزين الأغذية المبردة وتنظيف الأسطح عالية الخطورة وغسل الفواكه والخضراوات، وغسل الأيدي والملابس الواقية والتأكيد على النظافة الشخصية، والتعامل مع الغذاء الجاهز للأكل وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، الدكتور محمد مطر الكعبي، أن البعثة تضع في مقدمة أولوياتها المحافظة على السلامة الصحية للحجاج والأمن الغذائي لهم، من خلال التأكد والفحص والمتابعة الدقيقة لكل المنتجات الغذائية والمشروبات التي تقدم في مقر البعثة الرسمية في «منى» و«عرفات» و«مزدلفة» لحجاج الدولة.

وأشاد بالتعاون والتنسيق القائم بين الهيئة والجهاز لتوفير غذاء سليم وآمن لحجاج الدولة، ما يجنبهم التعرض لأية مشكلات أو عوارض تعيقهم عن تأدية المناسك.

وقال رئيس فريق خبراء الجهاز في بعثة الحج الرسمية، رئيس وحدة المطابخ المركزية بالجهاز، زكريا علي الحضرمي، إنه بموجب نظام «سلامة زادنا» يقوم مفتشو الجهاز بتعريف القائمين على إعداد الأغذية في البعثة بكيفية استخدام النظام، حيث يتضمن النظام مفكرة سلامة الأغذية التي تم تصميمها للمساعدة في إدارة العمل بشكل فعّال في منشآت الغذاء، ومتابعة دورة العمل، وتحديد الممارسات السليمة التي يجب اتباعها خلال مراحل إعداد الغذاء، وصولاً إلى تقديم غذاء آمن للحجاج. وأضاف الحضرمي أن وفداً متخصصاً من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يرافق البعثة الرسمية للحج منذ وصولها إلى المملكة العربية السعودية، لتقديم المعلومات الغذائية الصحيحة للحجاج، وتوعيتهم بكيفية التعامل الأمثل مع الأغذية السليمة والفاسدة، وآلية حفظ وتخزين المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، مشيراً إلى مشاركة البعثة في تعريف الحجاج بالأنماط الغذائية الصحيحة، إضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم في ما يخص صحة وسلامة الأغذية.

وقال: «نقوم بزيارات ميدانية لحملات الحج الإماراتية وتوجيه الإرشادات والنصائح التوعوية، للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج من أخطار فساد وتلوث الأغذية».

وأفاد بأن فريق عمل المفتشين يتأكد مما يقدم لحجاج الدولة من أطعمة ومشروبات، ومن أن ما يحملونه معهم من مواد غذائية سليم وصالح للاستهلاك، لافتاً إلى قيام الجهاز بتوزيع نشرات توعوية على الحجاج تحول دون تعرضهم للإصابة بالتسممات الغذائية والتلبكات المعوية، داعياً الحجاج إلى اختيار الأطعمة التي تساعدهم وتعينهم على تأدية مناسك الحج.

وأشار إلى وجودهم بشكل فعال من خلال الإشراف والتفتيش على الحملات والوجبات المُقدمة للحجاج، والتأكد من التزام مقدمي الوجبات الغذائية بالاشتراطات الصحية اللازمة. وشدّد على أهمية تجنب الحجاج شراء الأغذية المعلبة، التي يظهر على عبواتها أي انبعاج أو انتفاخ أو أي نوع من التسرب، مع الحرص على عدم تخزين بقايا الطعام في العلبة نفسها بعد فتحها، والاحتفاظ بها في وعاء نظيف محكم الإغلاق، مع مراعاة درجات الحرارة المناسبة، والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية المعبأة والمعلبة قبل تناولها، وحث على ضرورة التأكد من أن مياه الشرب آتية من مصدر صحي وسليم، إضافة إلى أهمية اختيار الأغذية الباردة خصوصاً الألبان والعصائر من الصفوف الخلفية للبرادات، لأن تكرار فتح وإغلاق البرادات يرفع درجة حرارة هذه الأجهزة.