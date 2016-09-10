الإمارات اليوم

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 58 سجينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 58 سجينا من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الفجيرة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي المكرمة حرصا من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم نائب قائد عام شرطة الفجيرة العميد محمد راشد بن نايع الطنيجي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الطيبة من سموه، معربا عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعا للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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