اقتصادية دبي تعلن أوقات العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن أوقات العمل في مراكز التعهيد المنتشرة في دبي خلال إجازة عيد الأضحى.

وتم تحديد ساعات العمل في مركز اتقان وتسهيل فرعي البرشاء والطوار من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء أيام السبت والأربعاء والخميس أما مراكز النسر وتواصل ووافي من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء خلال يومي الأربعاء والخميس أما مركز تسهيل دبي مول فمن الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء خلال يومي الأربعاء والخميس.

فيما يقدم مركز أون تايم عود ميثاء الخدمات من الساعة 7 و النصف صباحا وحتى 5 مساء أيام السبت والأربعاء والخميس ومركز خدمتي يومي الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء.

يأتي ذلك في اطار تقديم الدائرة خدماتها من التسجيل والترخيص التجاري لكافة المتعاملين ورجال الأعمال في أوقات تتناسب مع أيام العيد المبارك لرفع مستوى رضا وسعادة المتعاملين.