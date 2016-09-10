مراكز "الهويّة" تغلق أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الإمارات للهوية أن كافة مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة ستغلق أبوابها طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ اعتباراً من صباح يوم غد، وتستمرّ حتى مساء يوم السبت السابع عشر من الشهر نفسه.

وقالت الهيئة إنّ مركز الاتصال التابع لها سيستمر في تقديم خدماته للمتعاملين كالمعتاد خلال فترة العيد داعية المتعاملين في حال وجودأية ملاحظات أو استفسارات لديهم إلى التواصل معها من خلال المركز على رقم الهاتف (600530003) أو من خلال خدمة المحادثة الفوريّة (إسأل حمد) على موقعها الإلكتروني أو عبر صفحتها على موقع تويتر (غرّد للمساعدة @emiratesid_help) التي تعمل جميعها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ورفع مدير عام الهيئة، لدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة حلول العيد المبارك إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

وأعرب باسم أسرة الهيئة عن خالص التهاني للقيادة الحكيمة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو الحكّام بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يديمهم ذخراً وسنداً للوطن والأمتين العربية والإسلامية.

كما توجّه الدكتور الغفلي بأصدق مشاعر التهنئة بحلول هذه المناسبة المباركة، إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وللفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، داعياً الله سبحانه أن يحلّ العيد المبارك على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

وهنأ الدكتور الغفلي شعب الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وهي تنعم بالخير والرفعة والمزيد من الازدهار والإنجازات التي تحقق السعادة لكل مواطن ومقيم على هذه أرضها الطيبة.