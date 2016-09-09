"حجاج الدولة" يتوجهون إلى "منى" غداً

يبدأ حجاج الدولة، مع جموع حجاج بيت الله الحرام، أول مناسكهم، غدا، بالتوجه إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالذكر والخشوع.

ومن المقرر أن يقضي حجاج الدولة كامل يومهم فى مشعر منى، ثم يتدفقون صباح بعد غد، 9 ذي الحجة، إلى صعيد عرفات الطاهر ليشهدوا الوقفة الكبرى، ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج ، ثم ينفرون مع مغيب الشمس إلى مزدلفة، ويبيتون ليلتهم فيها.

وفي صباح الاثنين 10 ذي الحجة، سيتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة، ثم يطوفون ببيت الله العتيق "طواف الإفاضة"، ومن ثم الحلق أو التقصير ونحر الهدى تيمنا بنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تأديته أركان الحج.

وأكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية أن ضيوف الرحمن من حجاج الدولة سينتقلون على دفعات إلى مخيم الإمارات في مشعر منى، وفور وصولهم ستستقبلهم فرق عمل البعثة وسيتم توزيعهم على الخيام وفقا لخطة العمل الموضوعة مسبقا.