مواعيد عمل منشآت "صحة " خلال عيد الأضحى المبارك

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عن مواعيد وساعات العمل في المنشآت الصحية والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وأكد مدير إدارة مركز القيادة الطبية والاستجابة، الدكتور مروان علي الكعبي، على الجهوزية التامة للمركز خلال عطلة العيد بالإشراف والمراقبة المستمرة لاستعداد القطاع الطبي للتعامل مع التحديات والطوارئ ضمن شبكة مستشفيات ومراكز صحة وذلك بتأمين الخدمات العلاجية الحيوية تجاه المرضى المتعاملين معها والذين يتلقون الرعاية الصحية في منشآتها الطبية.

وقالت مدير إدارة علاقات العملاء بالإنابة، وحيدة العبدالله، إن خدمات الرعاية الطبية الطارئة بمستشفيات "صحة" ستواصل خدمات الطوارئ العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الإجازة في كل من مدينة الشيخ خليفة الطيبة ومستشفى توام ومستشفى الكورنيش ومستشفى المفرق ومستشفى الرحبة ومستشفى العين ومستشفيات الغربية.

وأفادت مدير إدارة علاقات العملاء بالإنابة بأن خدمات المراكز العلاجية الخارجية ستتوفر في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومراكز خليفة والباهية والمقطع من الساعة " 2 حتى 10 " مساء لأيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس بأبوظبي .. فيما ستتوافر بمدينة العين في مراكز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة من الساعة " 2 حتى 10 مساء " لأيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس، مشيرة إلى أن خدمات علاج الأسنان من ضمن الخدمات التي ستتوفر خلال الأيام المذكورة.

فيما ستغلق في أيام الإجازة كل من مراكز البطين والروضة والمشرف والخليج والشامخة ومدينة محمد بن زايد وبني ياس والسمحة والنهضة بمدينة أبوظبي ومراكز الخزنة وعود التوبة والجاهلي والشويب والفقع وزاخر والمقام والنيادات والطوية والمسعودي بمدينة العين.