الإمارات تتسلم علم المجلس الدولي للأرشيف إيذاناً ببدء الاستعداد لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020

جرى تسليم دولة الإمارات علم المجلس الدولي للأرشيف إيذاناً ببدء الاستعداد لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 - في الحفل الختامي لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2016 في العاصمة الكورية سيؤول، وجاء ذلك تأكيداً على استضافة أبوظبي للمجلس الدولي للأرشيف في مؤتمره القادم 2020.

وبهذه المناسبة ألقى عضو مجلس إدارة الأرشيف الوطني، ورئيس اللجنة التنفيذية، الدكتور علي بن تميم في الحفل الختامي للكونجرس كلمة شكر فيها كوريا الجنوبية وأرشيفها الوطني على التنظيم المميز للفعاليات، وشكر أيضاً منتسبي المجلس الدولي للأرشيف من مختلف دول العالم على اختيارهم أبوظبي لاستضافة المؤتمر القادم في عام 2020.

وثمّن الدكتور علي بن تميم الدعم اللامحدود والتوجيهات التي يتلقاها الأرشيف الوطني الإماراتي وقضايا الأرشفة عامة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، منوهاً بالجهود الكبيرة والدعم الدائم من قبل سموه لتطوير عمل الأرشيف الوطني والارتقاء بممارساته لتضاهي أكثر الأرشيفات تطوراً وتقدماً في العالم.

وأكد أن استضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر تعكس حجم التقدم الذي وصلت إليه أبوظبي والإمارات عموماً في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى مدى حرص الإمارات قيادة وشعباً على كلّ ما من شأنه حفظ تراث الأجداد والاعتناء به، إذ أن صنع المستقبل لا يتمّ دون الاعتماد على الماضي وعلى ما قدمه الأسلاف من جهود كبيرة تؤتي ثمارها اليوم، وهذا ما يلاحظه مَنْ يتأمل تطور المجتمع الإماراتي وما بلغه من تنمية جعلته يعتمد على البناء المعلوماتي والمعرفي والتقني الذي يضاهي أكثر المجتمعات تقدماً وتطوراً، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عضو مجلس إدارة الأرشيف الوطني، ورئيس اللجنة التنفيذية، الدكتور علي بن تميم سوف يؤكد كونجرس المجلس الدولي للأرشيف عام 2020 الذي سيعقد في أبوظبي أن القضايا الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة يجب أن تدعم وتستوحى من التقاليد والحكمة التي تشكل موروثنا الغني، وتمثل خبرة الماضي وقيمه أساساً للمستقبل.

وختم رئيس اللجنة التنفيذية بالقول: إن من يتأمل المرحلة التي بلغتها دولة الامارات في مجال التوثيق والتدوين والأرشفة والتقنيات المبتكرة فيها يدرك تماماً سبب اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر القادم للمجلس الدولي للأرشيف، مؤكداً أن أبوظبي بهذا الإنجاز الجديد ترسخ حضورها كعاصمة لاستضافة وتنظيم أبرز الفعاليات العالمية التي من شأنها تعزيز قيم التسامح والحوار بين شعوب ودول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 سوف يُبرِزُ بواسطة شبكته العالمية من الأرشيفيين، والخبراء والمتخصصين، والإعلاميين المرافقين للحدث، والمهتمين به- مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للأفكار الفريدة والابتكارية وتحويلها إلى واقع ملموس، على أن تكون هذه الأفكار مرتبطة بكافة المجالات التي من شأنها تحقيق الازدهار والتطور .وقد حضر وفد الأرشيف الوطني الذي ضم المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، ماجد المهيري، ومدير إدارة الارشيفات بالإنابة، حمد المطيري، والمستشار في الأرشيف الوطني، الدكتور ايان ويلسن، فعاليات الحفل الختامي للكونجرس حيث جرت مراسم تسليم علم الكونجرس كإجراء بروتوكولي للجهة المستضيفة للاجتماعات المقبلة وستتجه الأنظار الى الامارات خلال الفترة المقبلة من قبل المجلس الدولي للأرشيف والمؤسسات العاملة في هذا المجال من شركات برمجيات ورقمنة وحلول رقمية.