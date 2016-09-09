حمدان بن محمد وسيف ومنصور بن زايد يعزون في الحبسي

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كلاً على حدة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن راشد أحمد عبدالله الحبسي، الذي ارتقى إلى جوار ربه أثناء تأديته الواجب الوطني، خلال مشاركة قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في اليمن، الذي تقوده السعودية.

وتفصيلاً، قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن، راشد الحبسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة سيح الغب، في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وعائلة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن صادق شكرهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد، على مواساة سموه لهم، داعين المولى، عزّ وجلّ، أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة. كما قدّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى أسرة الحبسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته، أمس، مجلس العزاء، عن خالص تعازيه لوالد وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار.

وقدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى أسرة الحبسي.

وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.