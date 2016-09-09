شرطة الفجيرة جاهزة أمنياً لصلاة العيد

أكد نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد راشد بن نايع الطنيجي، استعداد وجاهزية القيادة العامة، لتسخير كل الخدمات الشرطية، والقيام بالمهام والواجبات الأمنية على أكمل وجه، تعزيزاً وتسهيلاً لحركة دخول المصلين وخروجهم من جامع الشيخ زايد الكبير دون وجود عوائق أو ازدحامات، لافتاً إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من الدوريات الأمنية والمرورية على كل الطرق المؤدية للمصلى، لضمان انسيابية حركة السير، وحفاظاً على سلامة الجمهور من وقوع أي حوادث مرورية.

وتفقد الطنيجي جامع الشيخ زايد الكبير، للوقوف والتأكد من اتخاذ كل الاحتياطات والاحترازات الأمنية خلال أداء شعائر صلاة العيد، وتضمنت الجولة مداخل المصلى ومخارجه، والتأكد من سلامة جميع المرافق والبوابات المؤدية إليه، والتأكد من الطاقة الاستيعابية للمصلين، بهدف توفير العدد الكافي من الكادر الأمني.