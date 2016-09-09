محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 488 سجيناً

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي بالإفراج عن 488 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حرصاً من سموه على إدخال البهجة والسرور على أسرهم وذويهم، في هذه المناسبة العطرة والأيام المباركة.

وأكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن النيابة العامة قامت على الفور باتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ الأمر السامي، الذي وصفه بأنه يعكس مدى اهتمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح المُفرج عنهم فرصة جديدة، لمواصلة حياتهم والانخراط في المجتمع مجدداً، كأفراد يمارسون أدوارهم في إطار من الاحترام الكامل للقانون، وكذلك حرص سموه البالغ على إسعاد الناس، ومنح بعض عناصر المجتمع الذين اختاروا مخالفة القانون فرصة جديدة، لتصويب أخطائهم والعودة إلى طريق الصواب.

وأشار الحميدان إلى أن النيابة العامة بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، لإتمام إجراءات الإفراج عن نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية المشمولين بالأمر السامي في أسرع وقت، لتمكينهم من الانضمام إلى أسرهم وذويهم، ومواصلة حياتهم في إطار من الاحترام الكامل للقانون، والانصياع لأحكامه التي يتساوى أمامها جميع أفراد المجتمع، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون الذي طالما أعلته دولتنا، وأكدته مبدأً رئيساً من مبادئ الحياة فيها.