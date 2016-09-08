نيابة أبوظبي تبدأ إجراءات تنفيذ العفو عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى

أكد النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت وبشكل فوري الإجراءات التنفيذية للأمر السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الإفراج عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم وتحقيق الهدف من القرار بإدخال الفرحة إلى قلوب الأسر في هذه الأيام المباركة.

وتقدم المستشار البلوشي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على هذه اللفتة الإنسانية التي تعودها منه أبناء شعبه والمقيمون في كنف قيادته الحكيمة حتى أصبحت جزءا من النفحات الزاكية للمناسبات الرسمية المباركة والأعياد وأعطت بعدا إضافيا للعائلات لتعيش من خلاله فرحتها مكتملة بلم شملها.

وأكد أن آثار هذه المكرمة لا تتوقف عند الفرحة التي تعم المشمولين بالعفو وذويهم بل إن الأثر الأعمق يتمثل بما تشكله من حافز لباقي النزلاء للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المنشآت الإصلاحية بحيث تكون لديهم الفرصة لنيل عفو مماثل في مناسبات تالية.

كما وجه النائب العام لإمارة أبوظبي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يوفره سموه من دعم للعمل القضائي بالدولة مشيدا بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وحرص سموه على توفير أعلى المعايير الإنسانية بما يحفظ كرامة النزيل ويساعده على إعادة بناء حياته من خلال توفير كافة وسائل التأهيل والتهذيب والتدريب والتوجيه لكي يستعيد دوره كعضو فاعل وبناء في مجتمعه.