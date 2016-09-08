الإمارات اليوم

سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد الحبسي

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قدم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن راشد أحمد عبدالله الحبسي، الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن، التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 وأعرب سموه، خلال زيارته، اليوم، مجلس العزاء في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، لوالد وذوي الشهيد راشد الحبسي، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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