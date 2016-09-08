ترخيص الآليات بشرطة أبوظبي تحدد أوقات العمل خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تحديد ساعات العمل بإدارة ترخيص الآليات والسائقين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من يوم السبت القادم وحتى الخميس 15 سبتمبر، وذلك تيسيراً على المراجعين وتلبية لاحتياجاتهم الخاصة بتخليص خلال العطلة.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإدارة العامة للعمليات المركزية العميد محمد معيوف الكتبي أن مواعيد العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ستكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، وذلك في مبني السلامة أبوظبي ومبنى السلامة بفلج هزاع في مدينة العين والمبنى الرئيسي في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وأشار العميد الكتبي إلى أن تحديد مواعيد العمل خلال عطلة عيد الأضحى جاء ليؤكد حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات متميزة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة في كافة الأوقات بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.

من جانبه اوضح المقدم سيف الزعابي مدير فرع ترخيص المركبات بإدارة ترخيص الآليات والسائقين أن شركات التأمين والفحص الفني سيقومون بتقديم خدماتهم في نفس توقيت عمل إدارة ترخيص الآليات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ودعا المقدم الزعابي أفراد الجمهور إلى استيفاء مستندات المعاملة قبل الحضور إلى إدارة ترخيص الآليات حتى يتم الانتهاء من الإجراء في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن كافة المستندات المطلوبة للمعاملات يمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني الخاص بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.