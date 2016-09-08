حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد راشد الحبسي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن راشد أحمد عبد الله الحبسي الذي ارتقى إلى جوار ربه أثناء تأديته الواجب الوطني خلال مشاركة قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي في عملية " إعادة الأمل " باليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سمو ولي عهد دبي خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة سيح الغب في رأس الخيمة .. عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وعائلة وذوي الشهيد.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الحبسي عن صادق شكرهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد على مواساة سموه لهم .. داعين المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة.