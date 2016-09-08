حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 122 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 122 سجينا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة ممن يقضون عقوبات متفاوتة وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.. وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام .

يأتي أمر الإفراج في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الإمارة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن سعيد محيمد، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع وحرص سموه على إدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها .

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.