بتوجيهات خليفة.. محمد بن زايد يأمر بترقية 4521 ضابطاً ومنتسباً بشرطة أبوظبي

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بترقية 4521 من ضباط ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وشملت الترقيات 1857 ضابطا و2412 ضابط صف وفردا و252 مدنيا.

وتقدم القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي على هذه المكرمة، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما من شأنه تعزيز منظومة الأمن والاستقرار وحماية المجتمع، وعلى ما يوليه من اهتمام بتطوير الجهاز الشرطي في إمارة أبوظبي وصون مقدراته بما يكفل الحفاظ على المكتسبات المتحققة.

وقال: "إننا محظوظون بقيادة تسعى للتميز والتطوير المستمر، طموحاتها لا حدود لها، تسعى للارتقاء بدولة الإمارات في كافة المجالات، وتؤمن بأن التنمية البشرية هي عماد نهضتها، والاستثمار في الكوادر الوطنية هو الغاية للوصول إلى رؤيتها في أن تكون الإمارات من أكثر دول العالم أمنا".

وأضاف : " إن ثقة القيادة بكفاءة وقدرات كوادر شرطة أبوظبي، تشكل حافزا لكافة منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي للعمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتوائمة مع خطة أبوظبي التي تعمل على تطوير منظومة شرطية تقدم مجتمعا آمنا من خلال توفير المقومات العالية للسلامة والأمن استجابة للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد، وبناء مهارات أمنية تتلاءم مع احتياجات الإمارة".

وهنأ القائد العام لشرطة أبوظبي الضباط والمنتسبين المرفعين، منوها بأن هذه الترقيات تمثل تكليفا يتطلب مضاعفة جهودهم وعطائهم لتحقيق استراتيجية شرطة أبوظبي، مطالبا بأن يكونوا على قدر المسؤولية والثقة الغالية التي أولتها القيادة الرشيدة، داعيا جميع منتسبي شرطة أبوظبي للعمل الجماعي بروح الفريق الواحد للارتقاء بالجهاز الشرطي والأمني لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه.