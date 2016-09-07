حاكم الشارقة يأمر بالافراج عن 130 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 130 نزيلا من مختلف الجنسيات في إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية في شرطة الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم وثبت أهليتهم للتمتع بالعفو وذلك وفق شروط حسن السيرة و السلوك.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية حرصا من صاحب السمو حاكم الشارقة على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة العيد وذلك في إطار رعاية سموه واهتمامه البالغين بأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وبهذه المناسبة رفع قائد عام شرطة الشارقة العميد سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على هذه المبادرة الكريمة بالعفو عن المحكومين والتي تأتي انطلاقا من حرص سموه على دعم كيان الأسرة ولم شملها وتمكين رب الأسرة من التواجد بين أبنائه وأفراد عائلته خلال هذه الأيام المباركة.

وأعرب العميد الشامسي عن أمله أن تكون مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة باعثا للخير في نفوس المفرج عنهم وسبيلا إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة الى المجتمع أفرادا صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.