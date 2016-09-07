مكتب شؤون أسر الشهداء يتفقد أبناء شهداء الوطن في مدارس الدولة

أكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي أن المكتب يسعى لتقديم أفضل الإمكانات والسبل لأبناء شهداء الوطن من خلال توفير البيئة الدراسية المناسبة التي تتيح لهم التفوق في تحصيلهم الدراسي، ونيل أعلى الدرجات العلمية وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا قادة متميزين وعلى درجة عالية من المعرفة والتأهيل لخدمة وطنهم ومجتمعهم والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارته عددا من مدارس الدولة لتفقد الطلبة أبناء الشهداء ومتابعة شؤون دراستهم والاطمئنان على سير تحصيلهم العلمي وتفوقهم والعمل على متابعة وتأمين كافة أوجه الدعم والرعاية والاهتمام بهم.

وزار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان كلا من: مدرسة أسامة بن زيد للتعليم الأساسي- للبنين، ومدرسة أذن للتعليم الأساسي ومدرسة النجاح للتعليم الأساسي والثانوي للبنات في منطقة أذن ومدارس الإمارات الوطنية في راس الخيمة.

وعقب لقائه أبناء الشهداء قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان: إن شهداء الإمارات جسدوا نماذج مشرفة من الحب والوفاء للوطن والتضحية في سبيل الدفاع عنه والحفاظ على رفعته، مضيفا: أن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات تأتي كتعبير صادق عن اعتزازنا وفخرنا بما قدموه، ووفاء وواجبا يحتم علينا توفير الرعاية الفائقة لأبنائهم وأسرهم بمستوى يليق بتضحياتهم.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الشؤون الأكاديمية مروان احمد الصوالح، أن جهود ومبادرات مكتب شؤون أسر الشهداء تأتي تجسيدا لمدى اهتمام القيادة بأبناء وأسر الشهداء عبر تأمين بيئة تعليمية محفزة لهم والاستثمار في هذه الطاقات بالشكل الأمثل.

وكان مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، قد أطلق العديد من المبادرات التي تعنى بالشهداء وتمكين أبناءهم وأسرهم للتعبير عن العرفان لهم وتقديرا لدورهم، وما قدموه من عطاء وبذل للحفاظ على رفعة الوطن.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء أسس تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليعنى بشؤون أسر شهداء الوطن ويختص بمتابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لأسرة وأبناء الشهيد، وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام بهم.