الطقس المتوقع في الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والجنوبية ويحتمل أن يتخللها بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف أوالضباب خاصة غربا.

وحركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20/25 كم/ساعة خلال الصباح والليل، وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 / 36 كم/ساعة بعد الظهر والمساء، والبحر متوسط الموج بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 10 دقائق صباحا .