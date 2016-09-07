شرطة أبوظبي تطلق حملة "سلامتكم في العيد"

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة "سلامتكم في العيد" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكملت جميع الإدارات بشرطة أبوظبي استعداداتها لتوفير السلامة والطمأنينة لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي بالإنابة اللواء مكتوم علي الشريفي، أن حملة "سلامتكم في العيد" تعتبر استمراراً للحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في عيد الفطر الماضي، وذلك لتعزيز الأمن والسلامة ولتكتمل بهجة عيد الأضحى المبارك، من خلال نشر وتكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد والمراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة، وذلك لزيادة سرعة الاستجابة وتقديم كافة أنواع المساعدة الممكنة لأفراد المجتمع في اقل وقت ممكن.

واكد الشريفى ان جميع إدارات شرطة ابوظبى على أهبة الاستعداد على مدار اليوم مثل إدارة الطوارئ والسلامة والمرور والشرطة السياحية والشرطة المجتمعية وغيرها، لافتا الى أن غرفة العمليات المركزية تستقبل جميع البلاغات.

وقال الشريفي إن شرطة ابوظبى تنفذ خطة شاملة لتوفير السلامة خلال ايام العيد يتم من خلالها تكثيف الرقابة على الطرق وفى الحدائق وفى الاماكن السياحية، مشدداً على ضرورة مراقبة الأطفال ومتابعتهم خلال وجودهم في الحدائق العامة خصوصاً في أماكن اللعب، وعدم تركهم وحدهم فى الأماكن المرتفعة وعدم تركهم في المنازل بمفردهم حفاظاً على سلامتهم، وعدم السماح لهم بالذهاب الى البحر بدون رقابة.

وقال الشريفى إن على الآباء والأمهات مسئولية كبيرة فى وقاية ابنائهم خلال عيد الاضحى المبارك حيث تصب تلك المسؤولية فى الجهود المشتركة والمبذولة من خلال " حملة "سلامتكم في العيد" والاجراءات الوقائية التى تشمل مراقبة الاطفال وعدم تركهم يستغلون فرحة العيد فى قيادة المركبات بدون رخصة سوق أو القيام بحركات خطرة بالمركبات .