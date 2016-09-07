" زايد للإسكان " يعتمد أسماء 554 مواطنا من مستحقي الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان اليوم أسماء 554 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني والتي شملت 476 قرضا و56 منحة سكنية بقيمة 354 مليونا و 500 ألف درهم.

يأتي هذا الاعتماد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني قبيل عيد الأضحى المبارك يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين خلال هذه المناسبة السعيدة وسعي حكومة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ولفت إلى أن الأجندة الوطنية 2021 ركزت على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي وهذا ما يسعى إليه البرنامج من خلال تقليص مدة انتظار الدعم السكني وطرح الحلول المستمرة لتوفير السكن الملائم للأسرة المواطنة.

وأشار إلى أن نهج البرنامج يهدف لتحقيق سعادة المواطنين و بما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم، تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو رئيس الدولة بتسخير الجهود كافة في سبيل راحة وسعادة المواطنين .. مؤكدا حرص البرنامج على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين لا سيما وأن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج، خلال اجتماع المجلس في دبي اليوم ما بين 476 قرضا و 56 منحة سكنية حيث تنوع ما بين 344 من فئة بناء جديد و 67 فئة استكمال مسكن و37 من فئة إضافة على مسكن و 11 من فئة صيانة مسكن و11 من فئة شراء مسكن و 62 من فئة مسكن حكومي.

ويقدم البرنامج دعمه السكني لمجموعة واسعة من الشرائح في المجتمع، إذ لا يقتصر الدعم السكني على الأسر بل يتعدى ذلك بتوفير دعم سكني إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي صمم لها نماذج سكنية تلبي احتياجاتها وتحقق الأمن والاستقرار لها، فضلا عن توفير دعم سكني إلى فئات: الأرامل والمطلقات وكبار السن من خلال مبادرات مجتمعية تضمنت توفير خدمات تصل إليهم في منازلهم إلى جانب مراعاة تصاميم المساكن في المجمعات السكنية لهذه الفئات.

وأعلن البرنامج اعتماد أسماء 344 موطنا من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 236 مليون درهم حيث تعد فئة بناء مسكن من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج بإعتمادها وهي تخول المواطن من اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

واعتمد أسماء 67 من مستحقي فئة استكمال مسكن بقيمة 42 مليون درهم حيث تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتها والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظرا لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، فضلا عن أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

وتضم فئة إضافة على مسكن أسماء 37 من المستحقين بقيمة 18 مليون درهم حيث يتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها نظرا لأن العديد من المواطنين يقومون بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

كما اعتمد البرنامج أسماء 11 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة مليونين و 150 ألف درهم حيث تعد صيانة مسكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن وتجنبا لحدوث أضرار في المستقبل.

وأعلن البرنامج اعتماد أسماء 11 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة ثمانية ملايين درهم والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.